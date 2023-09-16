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Укрэнерго нужны кредиты для погашения долгов в энергетике

Укрэнерго нужны кредиты для погашения долгов в энергетике

Депутаты обратились к премьер-министру и энергорегулятору с просьбой дать возможность оператору энергосистемы Укрэнерго брать льготные кредиты, чтобы не допустить дефолта госпредприятия.

Сейчас в энергетике существует большая цепочка из долгов. Укрэнерго должна энергорынку 50 млрд грн, а долг перед самой компанией уже вырос до 59 миллиардов. В то же время долги перед «зеленой» генерацией уже выросли до 32 млрд.

Джерело: https://t.me/u_now/112241

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