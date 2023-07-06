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«Укрзалізниця» повертає воєнізовану охорону до пасажирських потягів.
З кінця червня вона працює у поїздах №81 «Київ — Ужгород», №41 «Дніпро — Трускавець» та № 712 «Київ – Краматорськ».
Найближчим часом проєкт масштабують з урахуванням результатів першого пробного тижня.
Передбачено, що впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони.
Найчастіші випадки адміністративних правопоршуень, які зафіксувала охорона за перший тиждень роботи — куріння та розпивання алкогольних напоїв.
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