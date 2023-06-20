Уряд Данії підтримав збільшення військової підтримки України до $3,2 мільярда

Ми маємо продовжувати підтримку України, заявив (https://www.fmn.dk/da/nyheder/2023/aftalepartier-enige-om-at-oge-stotten-til-ukraine-med-219-mia.-kr/) в.о. міністра оборони Поульсен.

Нові кошти для Фонду України розподілять таким чином, щоб цього року Данія могла підтримати Україну додатковими 7,5 мільярда крон. У 2024 році виділять 10,4 мільярда, по мільярду данських крон – щорічно у 2025 – 2028 рр.

Окрім того, військова підтримка й надалі включатиме допомогу зброєю, технікою, аварійним обладнанням і навчанням українських військовослужбовців.

Джерело: https://t.me/spravdi/30543

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