Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, що передбачає пом'якшення вимог для отримання громадянства країни

Якщо його підтримає парламент країни, то натуралізація іноземців у Німеччині стане можливою вже через п'ять років проживання в країні замість восьми, як це передбачено зараз.

Ті, хто особливо успішно інтегровані в суспільство, зможуть подати клопотання про прийняття до громадянства вже через три роки проживання. Особливими успіхами вважаються гарне знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якості.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15665

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