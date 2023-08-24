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Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, що передбачає пом'якшення вимог для отримання громадянства країни

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, що передбачає помякшення вимог для отримання громадянства країни

Якщо його підтримає парламент країни, то натуралізація іноземців у Німеччині стане можливою вже через п'ять років проживання в країні замість восьми, як це передбачено зараз.

Ті, хто особливо успішно інтегровані в суспільство, зможуть подати клопотання про прийняття до громадянства вже через три роки проживання. Особливими успіхами вважаються гарне знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якості.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15665

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