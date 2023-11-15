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Уряд схвалив проєкт закону про збільшення граничної чисельності штату НАБУ до 1 тисячі людей, але із "запобіжниками"
Законопроєктом, зокрема, пропонується збільшення кількості начальницького складу з 500 до 750 людей.
"Враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати зазначені положення пропонується шляхом передбачення у прикінцевих та перехідних положеннях проєкту акта забезпечення КМУ поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад", — пише представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Джерело: https://t.me/znua_live/121040