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Уряд схвалив проєкт закону про збільшення граничної чисельності штату НАБУ до 1 тисячі людей, але із "запобіжниками"

Уряд схвалив проєкт закону про збільшення граничної чисельності штату НАБУ до 1 тисячі людей, але із запобіжниками

Законопроєктом, зокрема, пропонується збільшення кількості начальницького складу з 500 до 750 людей.

"Враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати зазначені положення пропонується шляхом передбачення у прикінцевих та перехідних положеннях проєкту акта забезпечення КМУ поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад", — пише представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Джерело: https://t.me/znua_live/121040

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