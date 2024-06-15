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Урядовий законопроєкт дозволить корупціонерам відкупитися від суворого покарання

Урядовий законопроєкт дозволить корупціонерам відкупитися від суворого покарання

Уряд погодив законопроєкт, який дозволить фігурантам корупційних злочинів відкупитися від суворого покарання, не викриваючи співучасників та інших злочинів — Центр протидії корупції.

"Уряд викотив законопроєкт, який дозволяє призначати обвинуваченим у корупції менш суворе покарання, якщо вони укладуть угоду про визнання вини і повністю або частково відшкодують збитки за свої дії.

Найцікавіше, що обвинуваченим у корупції необовʼязково викрити співучасників та інші відомі їм злочини для зменшення покарання", — заявили у ЦПК.

У Центрі протидії корупції натякнули, що цим механізмом можуть одразу скористатися, наприклад, олігархи Коломойський чи Бахматюк.

"ЦПК закликає доопрацювати законопроєкт, прибравши частину, яка дозволить топкорупціонерам відкупитися від відповідальності без обов’язкового викриття поплічників та організаторів та інших схем", — наголосили у ЦПК.

Джерело: https://t.me/znua_live/152931

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