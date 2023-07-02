З Днем Військово-Морських Сил!

Наші Військово-Морські Сили – це потужна команда самовідданих та відважних чоловіків і жінок.

Наші військові моряки, морські піхотинці, берегова оборона, морські авіатори – це патріотизм і відданість обов’язку, мужність і стійкість, прагнення зберегти й наростити міць національного флоту.

День Військово-Морських Сил – це привід вшанувати та подякувати тим, хто боронить Україну на воді та суші, відвойовує захоплені території та наближає спільну перемогу.

Україна – морська держава. Ми відродимо та примножимо її морську славу, побачимо розквіт нашого флоту, а українські кораблі вітатимуть в усіх портах світу!

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій ШАПТАЛА

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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