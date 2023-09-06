Із реєстру корупціонерів пропонується видалити 40 тисяч із 45 тисяч осіб - НАЗК

Із реєстру корупціонерів пропонується видалити 40 тисяч із 45 тисяч осіб, - голова НАЗК Новіков про новий законопроєкт № 9587-д

За його словами, до закону про електронне декларування хочуть внести зміни - планується приховати від громадськості інформацію про осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Це ініціатива уряду та Міністерства юстиції, додав голова НАЗК.

Джерело: https://t.me/vekha/71933

Новости портала «Весь Харьков»