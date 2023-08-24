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За матеріалами ДБР суд стягнув у дохід держави компанію російського олігарха Молчанова

За матеріалами ДБР суд стягнув у дохід держави компанію російського олігарха Молчанова

● Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами Державного бюро розслідувань, та стягнув у дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «АЕРОК», кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрєя Молчанова.

● Компанія «АЕРОК» володіє в Україні двома газобетонними заводами - в Обухові та Березані Київської області.

● У травні минулого року ДБР встановило (https://dbr.gov.ua/news/dbr-viyavilo-v-ukraini-budivelnij-biznes-rosijskogo-oligarha-nablizhenogo-do-kremlya-video), що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрєю Молчанову. Він є колишнім членом «совета федерации федерального собрания РФ», наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

● Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до «материнської компанії» з рф. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс.

● Ці активи були арештовані й передані в управління АРМА.

● Робота щодо виявлення російського майна в Україні триває.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3764

Новости портала «Весь Харьков»

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