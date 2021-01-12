За перший місяць роботи платформою «Всеукраїнська школа онлайн» скористалися майже 5 млн разів

Протягом першого місяця роботи онлайн-платформи «Всеукраїнська школа онлайн» з моменту запуску 11 грудня 2020 року її відвідали понад 2 млн користувачів, які взаємодіяли з платформою майже 5 млн разів. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«З метою зменшення ризику захворювання на коронавірус із 8 до 24 січня в Україні діють посилені карантинні заходи. Окремі з них стосуються й закладів освіти. Зокрема, в цей період учні не відвідують школи. В деяких закладах загальної середньої освіти тривають канікули, в деяких – організовують дистанційне навчання. Це вирішують школи разом із місцевими органами влади. Заклади професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти навчають у дистанційному форматі. Дитячі садки та спеціальні заклади освіти працюють у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних заходів. Для організації дистанційного навчання школярів місяць тому розпочала роботу платформа “Всеукраїнська школа онлайн”. Ми очікуємо, що статистика користування онлайн-платформою будуть зростати. Платформа допомагає організувати якісне дистанційне навчання та гарантує рівний доступ до навчальних матеріалів учням всієї країни, а також за її межами», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. https://lms.e-school.net.ua/

Наразі на платформі зареєстровано 60 317 користувачів. З них:

— школярів – 40 340 осіб;

— вчителів – 16 509 осіб;

— слухачів – 3 384 особи.

Щоб користуватись платформою, необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. Для цього потрібно натиснути кнопку «Зареєструватися» на сайті платформи вгорі праворуч, заповнити реєстраційну форму і активувати обліковий запис за допомогою листа, який надійде на електронну пошту, вказану під час заповнення форми.

Реєстрація на платформі дає можливість записатися на навчальні курси, переглядати матеріали та слідкувати за своїми досягненнями. Після активації облікового запису можна обрати необхідні курси для навчання. Крім того, на особистій сторінці користувача можна знайти перелік курсів.

За цим посиланням можна переглянути відеоінструкції щодо реєстрації на сайті та використання платформи ВШО для організації дистанційного та змішаного навчання.

Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» створена за ініціативи МОН та Мінцифри. ГC «Освіторія» розробила та реалізувала проєкт. Український інститут розвитку освіти (УІРО) забезпечує відповідність контенту державним стандартам освіти та здійснює методичний супровід.

Всеукраїнська школа онлайн – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів з матеріалами, що відповідають державній програмі.

На платформі розміщено уроки з 18 основних предметів, які побудовано за принципом мікронавчання. Вони складаються з відео, конспекту, тестів. Крім того, учні можуть відслідковувати навчальний прогрес.

Нагадаємо, у зв'язку з посиленням карантинних обмежень протягом 8-24 січня 2021 року учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти.

Дитячі садки та спеціальні заклади освіти працюють у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних заходів.

Заклади професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти отримали рекомендації щодо організації дистанційного навчання в цей період.

МОН розроблено Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, яке розширює можливості для дистанційного навчання учнів. У 2020 році Уряд виділив майже 540 млн грн на придбання дезінфекційних засобів для шкіл. Також Уряд надав можливість місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для учасників освітнього процесу з метою протидії пандемії коронавірусу. Окрім того, у Держбюджеті на 2021 рік передбачено нову субвенцію обсягом 1 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»