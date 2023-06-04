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Загроза російської ескалації навіть не повинна розглядатися: захід одужує від страху перед червоними лініями кремля

Загроза російської ескалації навіть не повинна розглядатися: захід одужує від страху перед червоними лініями кремля

Виявляється, США не просто так відмовляли Україні в постачанні нових озброєнь… а на основі цілої науки під назвою «Управління ризиком ескалації війни». Тепер зʼясувалося, що наука сумнівна, і більше нагадує страх Вашингтона перед удаваною агресивністю Москви. Адміністрація Байдена зараз більше  орієнтуватиметься на запити Києва, ніж істерику Кремля. 

▶️ Детальний психоаналіз Білого Дому (БД) провела The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/01/ukraine-f-16s-biden-russia-escalation/). (https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/01/ukraine-f-16s-biden-russia-escalation/) Газета описує, як Сполучені Штати еволюціонували - від надання Україні протитанкових Javelin до артилерії та винищувачів F-16. Ключове пояснення дуже просте: раніше американців до гикавки лякали «червоні лінії» від путіна. Тільки тепер Uncle Sam зрозумів, що оті всі страшилки існують лише на кінчику язика бункерного, а сам він - не полководець, а радше майстер розмовного жанру. 

Декілька цитат: 

● Щоразу, коли адміністрація Білого Дому відкладала відправку до України, - через побоювання російської ескалації,  - вона повністю й абсолютно помилялася.

● Республіканці заявили, що загроза російської ескалації навіть не повинна розглядатися. Голова комітету палати представників у закордонних справах  Майкл МакКол, назвав адміністрацію «боягузливою» за те, що вона не надіслала тактичні ракетні системи ATACMS.

● Тепер навіть радник БД з нацбезпеки Джейк Салліван (до останнього - прихильник замирення з Московією) вважає, що переваги постачання більшої смертоносної зброї Україні переважають ризики ескалації, і активно працював з європейськими союзниками щодо надання Україні F-16.

▶️ На початку вторгнення росії торік в лютому путін попередив, що будь-яка країна, яка намагатиметься «перешкодити» його силам, «повинна знати: відповідь росії буде негайною і призведе до наслідків, яких ви ніколи не бачили в історії». Американський істеблішмент намагався виділяти зброю Україні, оглядались на Москву. 

● Адміністрація Білого Дому вірила і жонглювала цими занепокоєннями на тлі активності з боку українців і «яструбів» у Конгресі, котрі прагнули спонукати Байдена рухатися швидше, надсилаючи українцям сучасне озброєння.

● Та насправді Кремль проковтнув порушення усіх ліній. США вважають, що путін боїться завдавати удару по НАТО, бо російська армія зазнала тяжких втрат і вже не настільки боєздатна, як здавалось до повномасштабної війни. 

▶️ Знадобився понад рік, аби наші західні партнери розкусили головний блеф путіна, і тепер допомагають Україні, не очікуючи особливих наслідків від кремля. Якби це прозріння прийшло до них 12 місяців тому, війна давно вже завершилася б нашою перемогою. Проте є і хороша новина: сьогодні вже Київ визначає червоні лінії, і вони проходять дедалі ближче до кремля: F-16, ATACAMS... які там ще були  очікування у ЗСУ?

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Блінкен: "Багато хто переконаний, що російська армія друга у світі. Але вона друга... в Україні"

Джерело: https://t.me/orestokratiia/790

Новости портала «Весь Харьков»

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