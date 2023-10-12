Західні демократії зміцнюватимуть союзи у боротьбі із сучасними загрозами

Центр стратегічних комунікацій пояснює

▶️ росія активно просуває тезу, ніби західні країни неспроможні ефективно допомагати одночасно Україні та Ізраїлю, а відтак пожертвують першою заради другого.

▶️ Сама дилема: або Україна, або Ізраїль – є хибною, адже це тісно пов’язані конфлікти. Фактично йдеться про два фронти однієї війни проти демократії.

▶️ Глобальна «вісь зла» вже сформувалася, і вона буде й надалі розпалювати війни у різних регіонах. Без вирішення проблеми першопричини – боротися з наслідками марно.

▶️ Комфортні часи відносного миру та розвитку для Заходу завершилися. Необхідно усвідомити масштаби та мислити категоріями глобальної загрози.

▶️ Вже зараз необхідний новий рівень та швидкість взаємодії, ухвалення рішень, відповідальності та готовності до витрат. Треба діяти негайно, поки ще можна зупинити глобальний наступ диктатури.

Джерело: https://t.me/spravdi/33946

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