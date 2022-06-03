Західний світ не вірив у нову війну. Настільки, що почав скорочувати армії, зменшувати їх фінансування. Світ жив і планував жити далі в спокої. А потім прийшов путін зі своїми химерними фантазіями нібито відновлення балансу. І тепер Захід почне озброюватися. Тема ця настільки глобальна та багатошарова, що зараз про неї лише варто згадати.

И отдельно к рашистам. Посмотрите на картинку внимательно. Вы по прежнему продолжаете верить, что НАТО на вас собиралось нападать, последовательно сокращая армии? Именно так поступают готовясь к войне? Вы, и никто другой, привели к тому, что теперь весь мир ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет и есть против вас. Передавайте привет хуйлу.

Источник: https://t.me/blacklampa/6245

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