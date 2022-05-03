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Заканчивая тему антисемитских высказываний идиота Лаврова

Заканчивая тему антисемитских высказываний идиота Лаврова

Антисемитизм Лаврова означает, что Израиль больше не нейтрален - the Jerusalem Post.

Израильская газета в ужасе (https://www.jpost.com/international/article-705688) от заявлений главы МИД России. Вот главное:

▪️Хорошо продуманные планы Иерусалима каким-то образом остаться в стороне от войны между Россией и Украиной не осуществились. Слова Лаврова знаменуют собой конец попыток Израиля остаться «над схваткой».

▪️Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет хотел быть посредником в этом конфликте, но его активность ни к чему не привела.

▪️Глава МИДа Израиля высказался очень резко: «Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме». Именно это сделал Лавров.

▪️Прежних отношений между двумя странами больше не будет.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13556

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