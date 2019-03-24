Запровадження електронного моніторингу – один з найбільш перспективних напрямів удосконалення системи кримінальної юстиції

Як поінформував заступник Міністра юстиції, гуманізація кримінального судочинства, розвантаження установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, забезпечення постійного контролю за поведінкою правопорушників без утримання їх у місцях ізоляції, економія коштів платників податків - основна мета запровадження електронного моніторингу в Україні. Зокрема, це передбачено в Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Світовий досвід використання електронного моніторингу свідчить про його перманентний характер, адже у світі щодня виносять тисячі судових рішень щодо застосування електронного нагляду.

Нині, як наголосив Денис Чернишов, електронний моніторинг у різних країнах світу використовується у трьох формах: без ув’язнення в установу виконання покарань; вид покарання, альтернативне короткому терміну ув’язнення; як обов’язок, що застосовується до правопорушника з низьким рівнем вчинення повторного кримінального правопорушення, звільненого від відбування покарання з випробуванням.

«Ми повинні розглядати електронний моніторинг як засіб контролю в умовах пробації, його необхідно поєднувати з іншими заходами, метою яких є виправлення особи. Адже зменшення вироків, які передбачають позбавлення волі, одночасно з ефективним контролем підозрюваних і правопорушників, допомагає зменшити кількість повторних правопорушень”,- наголосив заступник Міністра.

Запровадження електронного моніторингу, як наголосив Денис Чернишов, зумовлено прагненням зменшити кількість правопорушників в установах виконання покарань, необхідністю ефективного застосування альтернативних видів покарань для правопорушників, сприяння поступовому переходу від життя у в'язниці до життя в умовах свободи для правопорушника, а також економії бюджетних коштів.

«Застосування засобів електронного моніторингу є одним із найбільш перспективних напрямів удосконалення систем кримінальної юстиції не лише багатьох країн світу, а й України на фоні завдань, визначених Угодою про асоціацію України з ЄС»,- резюмував Денис Чернишов.

Источник: minjust.gov.ua

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