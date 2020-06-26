Завдяки програмі по частковому безробіттю збережено більше 200 тисяч робочих місць, - Ігор Петрашко

156 тисяч людей вдалося працевлаштувати лише через фонди зайнятості за період з початку короновірусу. Ще майже 216 тис. працівників (з них більше 71 тис. – ФОПи) отримують фінансову допомогу через свої підприємства в рамках програми по частковому безробіттю. Такі цифри озвучив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі каналу «Прямий», коментуючи питання боротьби з безробіттям.

«Останні 2 тижні ми бачимо, що кількість безробітних не збільшується. Програми, ініційовані Урядом, дійсно працюють і показують результат. Так, з періоду початку коронавірусу, тобто з середини березня, вже працевлаштовано лише через фонди зайнятості, не кажучи про такі державні компанії як «Укравтодор» , «Укрпошта», більше 150 тис. людей. Ще 200 тис робочих місць вдалося зберегти завдяки програмі по частковому безробіттю», - зазначив Ігор Петрашко.

Так, станом на 24 червня до центрів зайнятості подано 136,5 тис. пакетів документів (з них більше 114 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами). Вже прийнято понад 87 тис. рішень для здійснення виплат майже 216 тис. працівників (з них більше 71 тис. – ФОПи).

Серед отримувачів допомоги: Серед отримувачів допомоги: ВАТ «Чернігівавтосервіс», ТОв «Смалій», ВАТ «Кондитерська фабрика Меркурій», ТОВ «Велмаш-Україна», ПП «Екіпаж», ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика», АТ «Турбоатом», ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка», ТОВ «Костал Україна», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Жу» (Житомир), Мукачівський машинобудівний завод, ТОВ "Завод "Євроформат" (Київ) та багато інших.

Источник: me.gov.ua

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