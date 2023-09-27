Зброї, здатної змінити розстановку сил у зоні проведення «спеціальної військової операції», немає, - Пєсков

Насправді, це дуже знакова заява. Свого роду еволюція від "ми ще навіть не починали" до "ми сягнули стелі у своїх можливостях". Визнання, що українська та російська армія наразі знаходяться у стані певного паритету на полі бою.

І якщо у Ерефії в якості джокера залишилась лише ядерна зброя (а її використання стане самогубством і для самої Ерефії), то Україна може розраховувати ще на багато цікавих "іграшок" від США та інших країн НАТО - від літаків до ATACAMS.

Одне "але"... На жаль, росія самодостатня (хоч і не безкінечно) у можливості себе озброювати, а Україна на 70% залежить від своїх західних партнерів. А у західних партнерів свої вибори, свої політики, свої профіти і своє ставлення до цієї війни.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17544

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