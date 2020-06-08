​Збройні Сили України забезпечать дизельними генераторами спеціального призначення (ФОТО)

ТОВ НВП «МАДЕК» розроблені й запущені в серійне виробництво дизельні генератори МАДЕК постійного струму серії MD

Генераторні агрегати МАДЕК серії MD розроблені та призначені для забезпечення якісною електроенергією спеціальної апаратури, засобів зв’язку, зарядки акумуляторних батарей, тощо.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

ТОВ НВП “МАДЕК” Конструкторським відділом Департаменту спеціальних проектів ТОВ НВП «МАДЕК», що є членом Ліги оборонних підприємств України, розроблені й запущені в серійне виробництво дизельні генератори МАДЕК постійного струму серії MD спеціального призначення для Збройних Сил України.

В компанії повідомили, що генератори цієї серії виробляються підприємством потужністю від 2 до 12 кВт з напругою на вибір 12В/24В/48В.

На виробах передбачено встановлення стаціонарних або виносних систем контролю й управління роботою, є можливість встановлення розширених паливних баків.

Конструкторським відділом Департаменту спеціальних проектів ТОВ НВП “МАДЕК” розроблені й запущені в серійне виробництво дизельні генератори МАДЕК постійного струму серії MD спеціального призначення для Збройних Сил України / Фото: ТОВ НВП “МАДЕК”

В ТОВ НВП «МАДЕК» стверджують, що дизельні генераторні установки цієї серії можуть експлуатуватися як на рухомій техніці (автомобільна, гусенична), так і в стаціонарних умовах.

Розробники також запевняють, що агрегати успішно пройшли низку випробувань на відповідність військовим вимогам.

Зокрема, за оприлюдненою виробником інформацією, було проведено перевірку безперервної роботи дизельного генератора під повним навантаженням – 18 годин.

В межах випробувань генератори також тестувалися під час дії синусоидной вібрації на одній частоті (25Гц, 2g), в діапазоні частот 5-500 Гц з прискоренням 5g протягом 10 годин, до 9 механічних ударів з прискоренням 20g,під час дії 100 000 механічних ударів багаторазової дії з прискоренням 15g.

Партія готових дизельних генераторів МАДЕК постійного струму серії MD / Фото:ТОВ НВП “МАДЕК”

Окрім цього, було проведено випробування на стійкість під час дії зниженої температури 30С °– протягом 3 годин і на міцність після перебування протягом 3 годин у середовищі з граничною зниженою температурою – 45С °.

Випробування на дію підвищеної вологості 95% при температурі + 40С ° проводилися безперервно упродовж 96 годин, а випробування на динамічну дію піску й порошку (пилу) – упродовж 2 годин.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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