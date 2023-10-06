Зеленський попередив Європу про наслідки заморожування війни

"Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке замороження ситуації, тобуде новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії", - заявив президент України під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти (https://p.dw.com/p/4X9nK?maca=Ukr-Red-Telegram) в іспанській Гранаді.

За словами Зеленського, крім України, нападу можуть зазнати країни Балтії та країни, на території яких присутні російські контингенти.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16919

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