ЗМІ: Три члени НАТО спільно розміновуватимуть Чорне море

Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спеціального підрозділу для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні територіальні води через російську агресію проти України. Про такі наміри трьох держав-членів НАТО агентству Bloomberg повідомили їх посадовці на умовах анонімності.

Наголошується, що запланована ініціатива не є операцією Північноатлантичного альянсу, але спільні сили з розмінування будуть першими об'єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після початку війни Росії проти України.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17065

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