Значна перемога для України – Байден

Президент Джо Байден щойно на прес-коференції після перемовин із Сі Цзіньпіном у відповідь на запитання, чи є визволення Херсона поворотним моментом у війні, чи досяжна мета визволення всієї території України, чи будуть США підтримувати Україну у досягненні цієї мети та чи не час вести переговори про закінчення війни:

«Перш за все, це була значна, значна перемога для України – значна перемога – і я можу лише аплодувати мужності, рішучості та спроможності українського народу та українських військових.

Я маю на увазі, що вони справді були неймовірними.

Я дуже чітко сказав, що ми збираємося продовжувати забезпечувати українському народу здатність захищатися – і ми не збираємося вступати в жодні переговори. Нічого про Україну без України, це рішення, яке Україна має прийняти».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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