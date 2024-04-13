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Зрада. В Швейцарии проведут референдум по отказу от санкций против россии

Зрада. В Швейцарии проведут референдум по отказу от санкций против россии

Группа активистов в Швейцарии инициировала проведение референдума по отказу от экономических санкций в отношении россии и исключения любых ограничений на торговлю с Китаем, пишет Financial Times.

Крупнейшая партия страны — Швейцарская народная партия — запустила инициативу о сохранении швейцарского нейтралитета. Компания предполагает изменения конституции государства, а именно запрет на вступление в любые военные союзы, а также запрет на введение или присоединение к режиму принудительных санкций. Исключение предполагается только в том случае, если Совбез ООН предоставит соответствующий мандат.

Активисты передали петицию, набравшую 130 тысяч подписей, правительственным чиновникам в Берне, дата проведения плебисцита пока не назначена.

Бывший депутат парламента Швейцарии Вальтер Вобманн и один из соавторов инициативы заявил газете Blick, что вечный нейтралитет — это модель, которая позволяет Швейцарии оставаться в состоянии мира.

«Благодаря этой модели мы уже более 200 лет избавлены от войн. Нейтралитет, который работает только от случая к случаю, недопустим», — отметил он.

Со своей стороны, Швейцарская народная партия осудила целенаправленные попытки подорвать нейтралитет государства. «Если бы все государства вели себя как Швейцария, войны не было бы», — отметили там.

Берн ввел санкции против Москвы после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, страна несколько раз присоединялась к ограничительным мерам, которые вводили европейские государства. Швейцария присоединилась к последнему на данный момент, 13-му пакету антироссийских санкций.

Последний пакет санкций против россии ЕС принял 23 февраля, в преддверии второй годовщины ее нападения на Украину. В список внесли 106 физических и 88 юридических лиц, «которые способствовали военному и технологическому укреплению россии или развитию ее оборонного сектора.» Среди прочих под ограничения попали созданное по инициативе путина государственное молодежное «Движение первых» и его председатель Григорий Гуров.

Помимо этого, ЕС расширил список запрещенных к экспорту в россию товаров, добавив в него компоненты, которые могут использоваться для производства беспилотников, в том числе электротрансформаторы, статические преобразователи и катушки индуктивности. Также были запрещены поставки алюминиевых конденсаторов постоянной емкости.

По данным Евросовета, к марту 2024 года санкции против россии затронули более 2000 физических и юридических лиц.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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