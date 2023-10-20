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Звернення до нації президента США Джо Байдена, тези

Звернення до нації президента США Джо Байдена, тези

Основна теза промови: захищаючи союзників - Україну та Ізраїль - Сполучені Штати захищають свободу та демократію, водночас роблячи серйозні інвестиції у власну безпеку. Скрізь по всьому світу США мають бути лідером - не Росія, не Іран, не Китай!

Основні тези щодо України:

● Світ перебуває у переломному моменті, прийняті зараз рішення визначать долю майбутніх десятиліть;

● Вашингтон не має наміру припиняти надання допомоги Києву: йдеться про питання національної безпеки США;

● 20 жовтня Конгресу США буде направлено терміновий бюджетний запит на фінансування потреб США у сфері нацбезпеки для підтримки наших найважливіших партнерів — України та Ізраїлю;

● Американська допомога Україні — розумна інвестиція, яка принесе дивіденди для американської безпеки упродовж тривалого часу кільком поколінням і яка дозволить не наражати американську армію на небезпеку;

● США не прагнуть до того, щоб американські війська воювали в росії або проти росії, але якщо б росія атакувала будь-якого з американських союзників по НАТО, Штати захищали б кожен дюйм НАТО;

● Може здатися, що війни в Ізраїлі та Україні далеко.

Але забезпечення успіху Ізраїлю та України життєво важливе для американської національної безпеки;

● ХАМАС і путін представляють різні загрози, але їх поєднує одне: вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію;

● Українці перемагають на полі бою.

Все, що потрібно — це допомогти їм зі зброєю;

● Коли путін вторгся в Україну, він думав, що візьме Київ та всю Україну за лічені дні. Пройшло більше ніж півтора роки — путін провалився. І він продовжує провалюватися.

Київ все ще стоїть;

● Україна відвоювала понад 50% територій, які росія колись окупувала;

● США не можуть дозволити і не дозволять таким терористам як ХАМАС і таким тиранам як путін перемогти.

Я цього не дозволю;

● США продовжить притягувати до відповідальності Іран, який підтримує росію у війні проти України та ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

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Основні тези щодо Ізраїлю:

● Влада Ізраїлю і самі ізраїльтяни не повинні бути засліплені люттю, незважаючи на той терор з боку ХАМАС, свідком якого став увесь світ;

● Допомога США покаже, що Ізраїль сильніший, ніж будь-коли, і не допустить поширення конфлікту;

● США та партнери працюють над кращим майбутнім для Близького Сходу, що принесе користь усьому світові та самому Вашингтону;

● Ракета, що потрапила до шпиталю в Ґазі, стала трагедією, але не з вини ізраїльтян;

● Не можна відмовлятися від вирішення завдання дводержавного вирішення конфлікту Ізраїлю та Палестини;

● Палестина має право на самовизначення, дії терористів ХАМАСу не повинні позбавити палестинський народ цієї можливості;

● Важливо дотримуватись законів війни, і важливо захищати цивільне населення, наскільки це можливо;

● Населенню Ґази терміново необхідні вода, продукти та ліки». Гуманітарна допомога буде направлена туди палестинським мирним жителям, але не ХАМАС;

● Я знаю, що у нас є розбіжності в країні, але ми маємо їх подолати. Ми не можемо дозволити, щоб міжпартійна гризня завадила нам виконати свої обов'язки великої країни;

● У такі моменти, як зараз, ми повинні пам'ятати, хто ми. Ми є Сполученими Штатами Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом;

● Лідерство Америки — ось що об'єднує світ.

Союзи, створені Америкою, забезпечують нашу безпеку, безпеку Америки.

Американські цінності — ось що робить нас партнером, з яким хочуть співпрацювати інші країни.

Джерело: https://t.me/znua_live/117649

Новости портала «Весь Харьков»

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