Зустріч в Саудівській Аравії - повага суверенітету України та верховенство Статуту ООН

Учасники зустрічі в Саудівській Аравії щодо врегулювання війни в Україні погодилися, що в центрі будь-якої мирної угоди має стояти повага територіальної цілісності та суверенітету України та верховенство Статуту ООН — Corriere della Sera з посиланням на джерела в ЄС.

За даними джерела, таку позицію підтримують всі учасники зустрічі.

Крім того, дипломати домовилися створити робочі групи для обговорення плану Володимира Зеленського щодо врегулювання війни в Україні.

Також між учасниками зустрічі ведуться переговори щодо термінів проведення зустрічі глав держав. За даними джерел газети, вона може відбутися до кінця поточного року.

Джерело: https://t.me/znua_live/106062

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