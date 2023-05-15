Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 79

15 травня рух трамваїв по вул. Плеханівській буде припинений з 10 до 18

15 травня рух трамваїв по вул. Плеханівській буде припинений з 10 до 18

Рух трамваїв по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Кошкіна до вул. Молочної, буде припинений з 10:00 до 18:00 15 травня

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю проведення ремонтних робіт КП «Харківводоканал».

У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».

Джерело: https://t.me/now_kharkov/38996

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:49    102
Харківщина. 15 травня
Сегодня 08:37    88
Харківщина. 14 травня
14.05.2023 08:32    188
Вночі ракети вдарили по Новобаварському району Харкова, постраждалих немає - Терехов
14.05.2023 08:28    251
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 травня 2023 року від ДСНС
14.05.2023 08:12    174
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 травня 2023 року від ДСНС
13.05.2023 08:50    216
Харківщина. 13 травня
13.05.2023 08:44    205
Як пережило війну лавандове поле – популярне місце для фотосесій у Харківській області
13.05.2023 07:32    352
Завдяки СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ на Харківщині
13.05.2023 06:39    256
Харківщина. 11 травня
12.05.2023 08:43    117
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 