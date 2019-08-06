“Богдан Моторс” відправив до Харкова чергову партію тролейбусів

На початку серпня ще три з 57 замовлених тролейбусів прибули з Луцького «Автоскладального заводу №1» до Харкова.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

Нагадаємо, що згідно з умовами тендеру, який виграло ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс», для Харкова придбають 57 тролейбусів «Богдан Т70117».

Станом на сьогодні, 5 серпня, вже відправлено п’ять сучасних нових тролейбусів «Богдан Т70117». Відповідно до вимог технологічного процесу виготовлення, усі тролейбуси пройшли дорожні випробування на маршрутах в Луцьку і лише після цього були відправлені до Харкова.

Як повідомлялось раніше, в липні перші два тролейбуси «Богдан Т70117» вже вийшли на лінію в Харкові і цим відкрилася нова сторінка в історії харківського тролейбуса. Перед виїздом на лінію відбулася урочиста презентація перших двох тролейбусів, придбаних в рамках угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У всіх цих тролейбусах використовуються тягові двигуни виробництва харківського державного підприємства «Електроважмаш».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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