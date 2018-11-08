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Новый закон о евробляхах: правила растаможки автомобилей и формула вычисления акциза

В Украине парламент во втором чтении и в целом принял закон №8487 об акцизе на автомобили на иностранной регистрации.

Новый закон о евробляхах: правила растаможки автомобилей и формула вычисления акциза

Вводится новая модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.

Принятия этого законопроекта добивались владельцы "евроблях" - авто с иностранной регистрацией.

Базовая ставка налога для автомобиля с объемом двигателя до 3000 куб см составит €50, более 3000 куб см - €100. Базовая ставка для дизельных двигателей объемом 3500 куб см составит €75, более 3500 куб см - €150. Предусмотрено, что коэффициент для автомобилей, которые использовались более 15 лет, составляет 15.

Для тех, кто выполнил условия временного порядка таможенного оформления легковых автомобилей, предусмотрена возможность оформить машину в режиме импорта, уплатив штраф в госбюджет.

Формула вычисления

Сумма акцизного налога = Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста  

Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

Объем двигателя 2000 куб см, год выпуска авто 2012 (5 лет)

€50 х 2 (2000 куб см / 1000) х 5 (лет) = €500.

Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

Объем двигателя 1600 куб см, год выпуска авто: 2007 (10 лет)

€75 х 1,6 (1600 куб см / 1000) х 10 (лет) = €1200.

Акцизный налог, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше действующего на данный момент.

В стоимость растаможивания авто также входят НДС (20%), ввозная пошлина (10%) и сбор в Пенсионный фонд (3-5% от стоимости).

При этом владельцы автомобилей с еврономерами в течение первых 90 дней с момента вступления в силу закона о снижении стоимости растаможки смогут зарегистрировать их со скидкой 50%. Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина, комментируя проект закона.

Она отметила, что в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции. Кроме того, предлагается поручить Кабмину разработать в течение месяца порядок растаможки автомобилей, поскольку сейчас действует приказ, регламентирующий порядок таких действий, но он не учитывает вышеуказанные поправки.

"Мы добавили, что этот льготный период с коэффициентом 0,5 не может быть больше 90 дней, но и не меньше 30 дней после разработки порядка. Потому все, кто сейчас на руках имеют документы, с первого дня вступления закона в силу сразу смогут пойти и растаможить автомобиль с коэффициентом 0,5", – сказала она.

Те автовладельцы, у кого документы не в полном порядке, смогут пройти растаможку в течение 30 дней после вступления в силу нового порядка, разработанного Кабмином.

"Гражданам будет предоставлена возможность определенный период применять сниженную в два раза ставку. Во-вторых, мы оставляем без изменений норму относительно отмены экологических требований при взятии автомобиля на учет в Украине. Несмотря на то, что Министерство экологии обратило внимание, что данная норма нарушает обязательства Украины, которые были взяты при подписании определенных соглашений и конвенций, понимая сложность ситуации, мы отступимся от этого вопроса и оставим ту норму, которая была в первой редакции", – сказала Южанина.

Новости портала «Весь Харьков»

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