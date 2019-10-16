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Ryanair запустит 42 новых маршрута из Украины

Ryanair запустит 42 новых маршрута из Украины

Европейский лоукостер Ryanair летом 2020 запустит еще 42 новых маршрута из Украины.

Об этом во время пресс конференции заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан.

По его словам, сначала Ryanair планировал запустить всего 42 маршрута из Украины, но сегодня лоукостер осуществляет полеты по 43 направлениям, включая первый прямой рейс из Херсона в Европу, который запустят зимой.

"Моя цель была объявить о запуске 42 новых маршрутов из Украины Ryanair летом следующего года, а также сообщить министру (инфраструктуры, - ред.) об этих новых маршрутах", - добавил О'Брайан.

Источник: prm.ua

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