Топ-10 лучших семейных электромобилей 2021 года
Электромобили долго не могли завоевать популярность, но теперь они действительно пришли. Сейчас на выбор представлено более широкий ассортимент, чем когда-либо, что способствует снижению цен, а более совершенные аккумуляторные технологии позволяют путешествовать дальше на одной зарядке. Как информируют Autocar.
Добавьте к этому тот факт, что электромобили (EV) позволяют путешествовать в тишине и не загрязняют окружающую среду.
По мере увеличения расстояния между зарядками от сети и совершенствования зарядной инфраструктуры, EV становится все более жизнеспособной альтернативой бензиновым или дизельным моделям практически с каждым месяцем.
Впервые появившись около 10 лет назад, первые EV были автомобилями с запасом хода около 80 миль и стоили на 50% дороже своих бензиновых аналогов. Сегодня во многих случаях реальный запас хода увеличился более чем в два раза, а ценовая наценка почти исчезла.
Предлагаем вашему вниманию список из 10 лучших электромобилей для семей, составленный с учетом таких факторов, как запас хода, удобство использования, динамика вождения и соотношение цены и качества.
Некоторые электромобили все еще имеют относительно высокую цену по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, но их цена может быть компенсирована более низкими эксплуатационными расходами.
1. Kia e-Niro
2. Volkswagen ID 3
3. Kia Soul EV
4. Hyundai Kona Electric
5. Volkswagen ID 4
6. Nissan Leaf
7. MG 5 SW EV
8. Volvo XC40 Recharge P8
9. Citroën e-C4
10. Peugeot e-2008
Источник: uamotors.com.ua/