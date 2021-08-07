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Топ-10 лучших семейных электромобилей 2021 года

Топ-10 лучших семейных электромобилей 2021 года

Электромобили долго не могли завоевать популярность, но теперь они действительно пришли. Сейчас на выбор представлено более широкий ассортимент, чем когда-либо, что способствует снижению цен, а более совершенные аккумуляторные технологии позволяют путешествовать дальше на одной зарядке. Как информируют Autocar.

Добавьте к этому тот факт, что электромобили (EV) позволяют путешествовать в тишине и не загрязняют окружающую среду.

По мере увеличения расстояния между зарядками от сети и совершенствования зарядной инфраструктуры, EV становится все более жизнеспособной альтернативой бензиновым или дизельным моделям практически с каждым месяцем.

Впервые появившись около 10 лет назад, первые EV были автомобилями с запасом хода около 80 миль и стоили на 50% дороже своих бензиновых аналогов. Сегодня во многих случаях реальный запас хода увеличился более чем в два раза, а ценовая наценка почти исчезла.

Предлагаем вашему вниманию список из 10 лучших электромобилей для семей, составленный с учетом таких факторов, как запас хода, удобство использования, динамика вождения и соотношение цены и качества.

Некоторые электромобили все еще имеют относительно высокую цену по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, но их цена может быть компенсирована более низкими эксплуатационными расходами.

1. Kia e-Niro

2. Volkswagen ID 3

3. Kia Soul EV

4. Hyundai Kona Electric

5. Volkswagen ID 4

6. Nissan Leaf

7. MG 5 SW EV

8. Volvo XC40 Recharge P8

9. Citroën e-C4

10. Peugeot e-2008

Источник: uamotors.com.ua/

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Темы: авто

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