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В Харькове пассажиры толкали троллейбус (видео)

В Харькове пассажиры толкали троллейбус (видео)

В Харькове пассажиры толкали троллейбус. Соответствующее видео выложили очевидцы в Сети. Кадры были сняты на проспекте Льва Ландау и на Индустриальном мосту.

На записи видно, как около 15 человек толкают машину. Еще несколько пассажиров идут следом.

"Харьков — самый дружный город, своих в беде никогда не бросаем", - гласит подпись к видео.

В комментариях пользователи предполагают, что водитель мог стать на "пересечке" - отрезке контактной сети без напряжения, и нужно было дотолкать троллейбус до участка с напряжением.

Официальная информация о том, что произошло, уточняется.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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