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В Харькове пассажиры толкали троллейбус (видео)
В Харькове пассажиры толкали троллейбус. Соответствующее видео выложили очевидцы в Сети. Кадры были сняты на проспекте Льва Ландау и на Индустриальном мосту.
На записи видно, как около 15 человек толкают машину. Еще несколько пассажиров идут следом.
"Харьков — самый дружный город, своих в беде никогда не бросаем", - гласит подпись к видео.
В комментариях пользователи предполагают, что водитель мог стать на "пересечке" - отрезке контактной сети без напряжения, и нужно было дотолкать троллейбус до участка с напряжением.
Официальная информация о том, что произошло, уточняется.
Источник: sq.com.ua
Автор: Наталья Кобзар
Темы: троллейбус, харьков
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