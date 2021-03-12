В харьковских поездах можно будет провезти автомобиль

"Укрзалізниця" восстанавливает курсирование вагонов-автомобилевозов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, все желающие смогут воспользоваться услугой таких вагонов и независимо от погодных условий доехать до места назначения со своим автомобилем. Вагоны-автомобилевозы курсируют в поездах:

№ 12/11 Одесса - Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта);

№ 41/42 Днепр - Трускавец (до Львова), отправление из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№ 15/16 Харьков - Рахов (до Львова), будет курсировать с 12 марта два раза в неделю;

№ 17/18 Харьков - Ужгород (до Львова), будет курсировать с 15 марта дважды в неделю;

№ 7/8 Харьков - Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.

По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов. За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона - 12 тонн.

Получить информацию о перевозке автомобиля и наличию мест можно узнать по ссылке.

Напомним, АО "Укрзалізниця" определила маршрут поездов Интерсити+, где пассажиры чаще всего покупали "в дорогу" бизнес-ланчи. Как сообщили в пресс-службе предприятия, наиболее "голодным" рейсом оказался столичный экспресс Киев - Харьков.

В АО "Укрзалізниця" отметили, что только за два месяца с начала 2021 года пассажиры поездов Интерсити+ потребили 5,8 тонн бизнес-ланчей, и каждый четвертый оказался вегетарианским.

Источник: sq.com.ua

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