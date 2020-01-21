В Volkswagen заявили про закінчення ери традіційних виробників

Виконавчий директор Volkswagen Герберт Дісс вважає, що час традиційних автомобільних виробників підійшов до кінця.

Про це він заявив на зборах ради директорів німецького концерну, повідомляє Reuters.

Дісс озвучив завдання по збільшенню ринкової вартості Volkswagen з нинішніх 91 млрд доларів до 200 млрд доларів. На думку топ-менеджера, цього можна домогтися завдяки перегляду активів концерну, скорочення витрат, а також додаткових інвестицій в розвиток нових технологій.

«Найголовніше питання полягає в тому, наскільки швидко ми розвиваємося в даний момент. Якщо ми далі будемо продовжувати з нинішньої швидкістю, то нам буде дуже важко. Ера класичних автовиробників закінчена», – зазначив Дісс.

Він також підкреслив, що не хоче піти по стопах компанії Nokia, яка в середині 2000-х домінувала на ринку мобільних телефонів, проте згодом відмовилася від подальшого розвитку власної операційної системи і була змушена продати цей напрямок бізнесу.

Источник:uamotors.com.ua/

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