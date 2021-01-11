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В Європі обрали найкращі нові авто: перелік

В Європі обрали найкращі нові авто: перелік

Названо сім фіналістів автомобільного конкурсу Car of the Year.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Журі конкурсу “Європейський автомобіль року” обрало сім автомобілів, серед яких 1 березня оберуть переможця в 2021 році.

Їх назвали серед 29 моделей, які з’явились на ринку минулого року. Щоб взяти участь в конкурсі, кожен автомобіль повинен був надійти в продаж як мінімум в п’яти європейських країнах до кінця 2020 року.

Список фіналістів Car of the Year 2021: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris і Volkswagen ID.3.

В попередньому списку було багато корейських Kia та Hyundai, а також кілька Mercedes-Benz та BMW. Однак жоден з них не потрапили в фінал. Також серед трьох електрокарів в фінал потрпив лише один.

Кращий автомобіль року за версією журі оголосять 1 березня. Раніше церемонія нагородження проходила на автосалоні в Женеві, проте через пандемію коронавірусу її проведуть в онлайн-форматі.

У минулому році переможцем “Європейського автомобіля року” став Peugeot 208, який обійшов Tesla Model 3 і Porsche Taycan.

Источник: Час-Дій.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авто

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