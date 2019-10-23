В Украине изменили правила выдачи водительских прав

МВД упростило выдачу прав и процедуру аккредитации автошкол

В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Главного сервисного центра МВД Украины.

Сообщается, что изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.

Основные нововведения для водителей

Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет;

возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;

свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.

Изменения для автошкол

Во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве для практического занятия.

Данная инициатива позволит ввести мониторинг знаний каждого слушателя.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.

Изменения в процедуре получения прав

Процедура оформления водительского удостоверения также изменилась. Основные нововведения:

получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе.

Источник: www.rbc.ua

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