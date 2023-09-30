"Укрзалізниця" нагадала пасажиркам правила поведінки

Відповідні інструкції розвісили у вагонах з жіночими купе з приміткою, що це переклад "з юридичної на людську".

Пасажирок просять утриматися від паління цигарок, вживання алкогольних напоїв та "обливання парфумами". Натомість пропонують онлайн-бібліотеку та чайне меню.

При виході з купе пасажирок просять одягатися, а в купе – не запалювати свічок.

Також "Укрзалізниця" збільшила до 9 кількість рейсів з воєнізованою охороною, яка має допомагати при порушенні правил поведінки в потягах. Так компанія відреагувала на запит суспільства щодо посилення безпеки в потягах.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19231

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