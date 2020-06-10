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Укрзалізниця завершила реконструкцію зупиночного пункту Видубичі, - Владислав Криклій

Укрзалізниця завершила реконструкцію зупиночного пункту Видубичі, - Владислав Криклій

Укрзалізниця завершила реконструкцію зупиночного пункту Видубичі та створила на його базі транспортний хаб. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Після оновлення Видубичі у Києві поєднує в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, авто, авіа та метрополітен”, - розповів Міністр.

У рамках реконструкції пункту було побудовано нову високу пасажирську платформу довжиною 108 м, сходи та касовий павільйон, а також змонтовано навіс платформи з водостічною системою над виходом зі станції метрополітену. Крім цього, облаштовано електроосвітлення, гучномовне оповіщення, інформаційні табло та благоустрій території з дотриманням всіх необхідних вимог для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Також буде встановлено пересувну платформу.

Разом з в.о. голови правління Укрзалізниці Іваном Юриком і першим заступником Міністра інфраструктури Дмитром Абрамовичем очільник Міністерства оглянув готовність станції до роботи після реконструкції.

“Завдяки новій високій пасажирській платформі зупиночний пункт Видубичі зможе приймати пасажирів Kyiv Boryspil Express та швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+”, - додав Владислав Криклій.

Источник: mtu.gov.ua

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