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За чотири роки українці сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 мільярда

За чотири роки українці сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 мільярда

За 4 роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов: із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення рф, та 31 прилад підключено вперше", - написав Білошицький.

За його словами, швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками.

"Проте, за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі", - додав він.

До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила - 541, наразі —-175 (47 випадків з причини перевищення швидкості), уточнив Білошицький.

За його словами, мета - "Vision Zero" (нульова смертність на дорогах).

Джерело: epravda.com.ua

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