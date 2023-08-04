Аграрии Харьковской области собрали более 643 тысяч тонн зерна нового урожая

В рамках жатвы хозяйства обработали почти 150 тысяч тонн сельхозугодий. Это 28% от запланированной площади, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Больше всего намолочено пшеницы - 541,9 тысяч тонн. Также собирают ячмень, горох, озимую рожь, овес, кукурузу и рапс. Жатва продолжается во всех районах области, где разрешает ситуация безопасности. Больше всего урожая собрали аграрии Лозовщины и Красноградщины.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/43242

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