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Alibaba звільнила 40% співробітників спільного з росією підприємства через війну з Україною

Alibaba звільнила 40% співробітників спільного з росією підприємства через війну з Україною

Alibaba Group Holding звільнила близько 40% співробітників свого російського спільного підприємства, оскільки поточна криза в Україні заважає транскордонному бізнесу, повідомляє Nikkei у п’ятницю.

Коментар від китайського гіганта електронної комерції отримати не вдалося.

З посиланням на співробітника, який обізнаний у цьому питанні, у звіті зазначено, що неясно, чи буде більше звільнень, після того, як деякі звільнені співробітники вирішили піти за власним бажанням, а деякі переїхали.

Згідно з повідомленням, найбільше постраждав комерційний підрозділ. AliExpress russia, спільне підприємство, запущене в 2019 році Alibaba та російськими партнерами, здійснює внутрішні та транскордонні операції.

Більше трьох чвертей свого бізнесу компанії залежить від транскордонних продажів, і вона повільніше отримує вигоду від буму електронної комерції, викликаного пандемією, оскільки ланцюги поставок пристосовуються до нових обмежень для подорожей.

На масові звільнення працівників насамперед вплинули наслідки російсько-української війни.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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