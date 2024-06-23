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Американська ШІ-компанія купила український стартап онлайн-замовлень

Американська ШІ-компанія купила український стартап онлайн-замовлень

Американська компанія SoundHound AI придбала заснований українцями стартап Allset, який спеціалізується на розробці платформи для оформлення онлайн-замовлень із ресторанів та самовивозу. Про це повідомляє AIN.UA.

Деталі угоди, зокрема її фінансові умови, не розголошуються. SoundHound AI відома своїм голосовим ШІ-помічником, який може спілкуватися багатьма мовами. Планується інтеграція цього помічника в платформу Allset для покращення сервісу. Компанії заявили, що завдяки новій функції клієнтам буде легше замовляти їжу та напої через автомобілі, телевізори та інші смартпристрої.

У межах угоди як нові, так і наявні партнери Allset отримають повний доступ до набору продуктів голосового ШІ від SoundHound. Це дасть змогу підвищити ефективність, знизити витрати й збільшити продажі.

Компанія Allset має офіси в Києві, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. У серпні 2022 року компанія була змушена скоротити 30% свого штату, звільнивши 29 спеціалістів.

У 2020 році Forbes включив Allset до свого рейтингу "Найкращі роботодавці стартапів Америки-2020", де компанія посіла 263 місце серед кращих 500 стартапів, обраних з понад 2500 претендентів.

Джерело: tech.liga.net

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