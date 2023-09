Американський медіамагнат Руперт Мердок вирішив передати бізнес сину

У четвер, 21 вересня, Мердок заявив, що залишає посади голови Fox Corporation і News Corp. Його син, Лахлан Мердок, стане одноосібним головою обох компаній.

"Протягом усього мого професійного життя я щодня займався новинами та ідеями, і це не зміниться.

Але настав час, коли я можу взяти на себе інші ролі, знаючи, що у нас є справді талановиті команди", — йдеться у зверненні Мердока до співробітників.

92-річний медіамагнат почав займатися газетним бізнесом у 1950-х роках. У 1986 році бізнесмен купив кілька телеканалів і об’єднав їх у компанію Fox Broadcasting.

Fox News стартував у 1996 році, і згодом став кабельним новинним каналом №1 в Америці.

Канал є лояльним до республіканців, цей медіамайданчик любив використовувати експрезидент США Дональд Трамп.

В управлінні News Corp знаходяться одне з найбільших у світі видавництв HarperCollins, телеканал Fox News, газети The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun та The Times.

Джерело: https://t.me/znua_live/113604

