Безос планує конкурента GPS, оскільки путін загрожує супутниковим системам

Мільярдер Джефф Безос планує створити конкурента системі глобального позиціонування (GPS) американських військових на тлі небезпечного зростання глушіння сигналу після вторгнення Володимира путіна в Україну.

Технічний гігант Amazon планує запустити тисячі супутників зв’язку – програма вартістю 10 мільярдів доларів (7,6 мільярда фунтів стерлінгів), відома як Project Kuiper, – які забезпечать широкосмуговий сигнал у віддалених районах по всьому світу.

Проте тепер гігант онлайн-роздрібної торгівлі також наймає експертів із «глобальних навігаційних супутникових систем» і технології «локаційної навігації та визначення часу», які є основою GPS. Аналітики вважають, що це закладає основу для розробки альтернативної системи, яка могла б забезпечити резервну копію мережі військового класу, якщо вона буде виведена з ладу або заблокована ворожими державами.

Представник Amazon заявив, що не коментує припущення.

Технологія GPS була вперше розроблена американськими військовими в 1970-х роках і складається з приблизно 30 супутників, що обертаються на тисячах миль над Землею. Сьогодні ним користуються мільярди користувачів смартфонів, а також автомобілі, літаки та світові військові.

Проте в усьому світі спостерігається зростання кількості закодованих і «підроблених» сигналів GPS, а збої в Польщі та на Балканах звинувачують у радіоелектронній боротьбі росії.

У березні літак Королівських ВПС, на борту якого перебував Грант Шаппс, тодішній міністр оборони, зазнав перешкод GPS під час прольоту поблизу території росії . Хоча цей інцидент не вплинув на безпеку літака Королівських ВПС, джерела заявили, що подібні події становлять «непотрібний ризик для цивільних літаків».

Комерційні літаки мають слабкий захист від перешкод GPS, окрім того, що вони покладаються на кмітливість пілота та досвід навігації, хоча це рідко ставить польоти під загрозу.

Зараз приватні технологічні компанії розглядають альтернативи. У 2019 році Amazon вже планувала запустити 3000 супутників зв’язку в рамках програми, яку очолив пан Безос.

Але аналітики Quilty Space виявили оголошення про вакансію, яке натякало на плани Amazon використовувати ці супутники, щоб забезпечити «альтернативу GPS» для «диверсифікації доходів».

У списку вакансій говорилося, що інженер «підтримуватиме концептуальний дизайн» для системи позиціонування, навігації та часу (PNT), а інший керівник Amazon опублікував онлайн «передові рішення PNT є на нашій дорожній карті».

Кріс Маклафлін, керівник відділу зв’язків з урядом компанії Aalto Haps, яку підтримує Airbus, і колишній керівник Inmarsat і OneWeb, сказав, що зростаючі загрози з боку росії, Китаю та Ірану означають, що «зростає тиск на пошук надійних способів забезпечення позиціонування, навігації та часу».

Війна Ізраїлю та ХАМАС також додала до хвилі заважань GPS на Близькому Сході.

Містер Маклафлін сказав: «Зараз наша мета полягає в тому, щоб знайти нові способи забезпечення стійкості в районах, де GPS заборонено. Серед цих способів — подивитися на супутники на низькій навколоземній орбіті. Я був би здивований, якби вони [Amazon] не дивилися на це».

Amazon планує запустити тисячі супутників, які обертатимуться на висоті трохи більше 300 миль над Землею, що призведе до конкуренції з Ілоном Маском, чия компанія SpaceX керує супутниковою мережею Starlink.

Британія раніше розглядала можливість розробки власної альтернативи GPS. Це було частиною конкурентної програми Європейського Союзу Galileo до Brexit.

Відтоді офіційні особи неодноразово розглядали суверенну систему, хоча й не зобов’язувалися її дотримуватися.

У звіті за 2017 рік зазначено, що масове відключення GPS обійдеться Великобританії в 1 мільярд фунтів стерлінгів на день.

Джерело: internetua.com

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