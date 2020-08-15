До запуску оренди державного майна за новими, прозорими правилами все готово

13 серпня Перший заступник Голови Фонду державного майна України Леонід Антонєнко під час виступу на розширеній нараді за участі Голови Фонду, його заступників та керівників регіональних відділень, повідомив про повну готовність до запуску оренди державної власності за новими, прозорими правилами.

У своєму виступі Леонід Антонєнко прокоментував затвердження нових форм договорів оренди. “Нові типові форми договорів містять низку новацій порівняно з попередніми. Важливо, що тепер балансоутримувач державного майна також стає стороною договору оренди і отримує можливість безпосередньо дбати про свої інтереси як особи, яка отримує на свої рахунки частину орендної плати”, - підкреслив Перший заступник Голови.

До слова, постанова Кабінету Міністрів, якою були затвердженні нові типові форми договорів - це останній нормативний акт, необхідний для реалізації Закону про оренди, який набув чинності 1 лютого 2020 року. Тобто, для запуску процесів з передачі майна в оренду на електронних торгах.

Також Перший заступник Голови Фонду нагадав представникам регіональних відділень Фонду про перелік вакантних об’єктів щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду. Це 4262 вакантні об’єкти, які оприлюднені на сайті Фонду. Наразі регіональні відділення здійснюють наповнення інформації про ці об’єкти у відповідності із Законом про оренду.

Як приклад, обов’язково завантажуються фотографії об’єкта, а також його поверховий план. Так само завантажуються різноманітні документи, як-то:

● Рішення орендодавця про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем;

● Довідка балансоутримувача;

● Звіт незалежного оцінювача про ринкову вартість невід’ємних поліпшень;

● Рішення орендодавця, яким надано згоду на здійснення невід’ємних поліпшень;

● Пропозиції щодо визначення більш тривалого строку оренди;

● Рахунки постачальників комунальних послуг, які були виставлені відносно об’єкта оренди в одному із трьох місяців, що передують даті заповнення інформації та інші.

Наразі вся інформація щодо об’єктів оренди завантажується у внутрішню базу даних Фонду, яка однак є розкритою на його офіційному сайті. В найближчому майбутньому всі ці дані будуть передані безпосередньо в Prozorro.Продажі.

У своїй доповіді Перший заступник Голови Фонду окремо зупинився на можливих строках початку перших аукціонів з оренди державного майна. Так, враховуючи всі вимоги законодавства, максимальний строк з моменту прийняття рішення орендодавцем про включення об'єкта оренди до Переліку відповідного типу за заявою потенційного орендаря до оприлюднення в електронній торговельній системі (ЕТС) оголошення про аукціон становить 20 робочих днів. Проведення аукціону повинно відбутись протягом 20-35 календарних днів з моменту публікації оголошення в ЕТС. Загалом строки на укладення договору оренди визначеного об’єкту становлять від 80 до 140 днів.

Більш детально щодо запуску оренди дізнайтесь із презентації за посиланням: https://bit.ly/3iE8aLm

Источник: spfu.gov.ua

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