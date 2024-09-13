Дві французькі компаніі постачали росіянам обладнання для для літаків Су-30

Дві французькі компаніі, які виготовляють продукцію військового призначення, постачали росіянам обладнання для для літаків СУ30 через прокладку в Казахстані.

Потім ці літаки вбивали українців і знищували іх міста.

Це не мікрочіпи загального використання, не корисні копалини і не станки чпу для будь яких промислових потреб. Це продукція виключно військового призначення. Готові комплекси для застосування на військових літаках.

Всі краіни світу дуже прискіпливо слідкують за експортом своєі військовоі продукціі, та чомусь, тільки не Франція.

Після того, як стало відомо про такі поставки на протязі довгих років, французькі спецслужби і експортний контроль просто повинні робити собі харакірі. Це, звичайно, якщо вони не були проінформовані і не погоджували ці поставки.

Після трьох років відтоді, як російські літаки СУ-30 утюжать українські міста, звичайна, маленька, українська, приватна розвідувальна компанія, без допомоги держави, ломає схему постачання обладнання і ремонту російських літаків. Після цього, офіційні розвід структури України, як мінімум, повинні визнати свою некомпетентність.

Без французького обладнання, літаки СУ30 значно знижують своі ттх. Особливо це відчується в точності наведення бомб і ракет. Але це станеться не скоро. Бо комплекси вже давно стоять і працюють. А французькі компаніі рахують прибутки.

Мені тяжко уявити, як Макрон може вибачитись за таке. Тисячі життів в одній історії зради, жаги наживи, недопрацювання...

Джерело: facebook.com

Автор: Vadim Labas

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