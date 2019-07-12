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Сегодня 10:06
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Gucci представил приложение для примерки обуви

Gucci представил приложение для примерки обуви

Итальянский дом моды Gucci выпустил приложение для iOS, которое поможет покупателям «примерить» кроссовки Ace в дополненной реальности. Пользователи смогут выбрать и примерить в AR любую модель кроссовок Ace.

Кроме того, обувь доступна в разных стилях, от простого белого до модели с логотипом, украшенного жемчугом. Также, по словам Gucci, инструмент позволит находить и примерять обувь, которая ещё не выпущена. Понравившуюся пару кроссовок можно купить прямо в приложении.  Поддержку дополненной реальности добавил белорусский стартап Wannaby.

Работа с Gucci — первый коммерческий проект компании. Приложение пока доступно только для iOS. Будет ли оно использоваться для Android, пока неизвестно.
 

Источник: ua.today

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