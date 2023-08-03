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Intel возвращает работникам урезанные зарплаты с бонусом

Intel возвращает работникам урезанные зарплаты с бонусом

Корпорация Intel объявила своим работникам по всему миру о намерении выполнить свое обещание и вернуть им урезанные ранее зарплаты.

Кроме того, работники, которым была урезана зарплата, получат в виде бонуса акции корпорации в декабре этого года.

Напомним, что в январе 2023 года Intel объявил о сокращении зарплат сотрудников высшего и среднего руководящего звена на 5-15%, зарплата гендиректора была сокращена на 25%.

Уже в феврале было заявлено, что урезанные зарплаты будут возвращены в октябре 2023 года, однако в итоге было принято решение ускорить этот шаг. Кроме того, с третьего квартала будет возобновлена выплата квартальных премий.

Джерело: nigroll.com

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Темы: робота, США

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