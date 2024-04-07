Intel закрыла и продала крупнейший центр в россии

Корпорация Intel продала свой офис в Нижнем Новгороде, который был крупнейшим в россии, сообщает ТАСС, ссылаясь на отчетность одного из юрлиц компании в рф. Сделку завершили в январе текущего года, при этом покупателя на региональный офис корпорации искали давно. В списке проданных активов — здание и земельные участки. Имя покупателя в отчетности не называется.

В Нижнем Новгороде Intel владел RnD-офисом, который выполнял функции узлового центра исследований и разработок в рф. В нем были лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного ПО и ИИ-решений. Из-за развязанной россией полномасштабной войны с Украиной корпорация приостановила свою деятельность на российской территории.

«Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну россии против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира. Мы поддерживаем всех, кого коснулась эта война — в особенности жителей Украины и соседних стран, а также всех, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие», — было сказано в заявлении компании.

В корпорации также сообщили, что не откажутся от своих обязательств перед сотрудниками российского подразделения и окажут им помощь.

В конце прошлого года в российском Intel, объединяющем два юридических лица, трудилось два человека. Ранее штат корпорации насчитывал 1,2 тыс. работников.

В 2023 убыток двух российских юрлиц Intel составил 192 млн рублей и 21 млн рублей при нулевой выручке. В 2022 году общий убыток превысил 3 млрд рублей.

Весной прошлого года правительство россии утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года, в которой потребовало от ученых резко увеличить количество изобретений, а от бизнеса — в кратчайшие сроки создать с нуля производство в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Согласно документу, в течение семи лет у россии должна появиться «собственная научная, кадровая и технологическая база критических технологий», а также страна должна почти полностью обеспечить себя продукцией, которая традиционно импортировалась из развитых стран.

В январе 2024 года «Коммерсант», ссылаясь на представителей российских компаний, сообщил, что производители вычислительной техники в рф стремятся увеличить в текущем году объемы производства материнских плат из-за роста спроса, но сталкиваются с проблемой доступа к современным западным чипам по причине отсутствия технической документации. Из-за этого российские компании вынуждены создавать решения на устаревших процессорах.

Джерело: nigroll.com

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