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Колишні власники Сахалінського родовища домагаються скасування арешту майна у суді — АРМА

Колишні власники Сахалінського родовища домагаються скасування арешту майна у суді — АРМА

"У четвер, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд розглядатиме заяву колишніх власників Сахалінського родовища про скасування арешту майна та передачу майнових прав до АРМА.

Агентство готове до цього засідання та продовжуватиме відстоювати інтереси держави", — заявила голова АРМА Олена Дума.

Джерела "ЕП" у ДБР зазначили, що йдеться про компанію JKX Ukraine B.V., від імені якої адвокатами подано позов.

Сахалінське родовище на Харківщині — одне з найбільших майданчиків вуглеводнів в Україні.

Доведені запаси — близько 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн газового конденсату та приблизно стільки ж нафти.

Найбільшим акціонером JKX на грудень 2021 року були Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, пише Forbes Україна.

У листопаді 2023 року акції, що раніше належали EGL, перейшли у власність Великої Британії.

Джерело: https://t.me/znua_live/161077

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