LG объявила начало продаж первого в мире телевизора 8K OLED

Южнокорейская компания LG Electronics официально объявила о начале продаж первых в мире OLED-телевизоров с разрешением 8K.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Предварительные заказы на 88-дюймовую модель 88Z9 в Южной Корее начнут принимать на этой неделе, а на ключевых рынках Северной Америки и Европы - в третьем квартале 2019 года.

Отмечается, что 88Z9 - это самый большой OLED-телевизор LG. Его панель состоит из более чем 33 млн пикселей (разрешение 8K Ultra HD 7680 x 4320).

В телевизоре используется процессор α (Alpha) 9 Gen 2 8К с технологией глубокого обучения и доступом к обширной базе данных визуальной информации. Процессор также позволяет регулировать уровень яркости экрана в соответствии с условиями окружающей среды, а интеллектуальный алгоритм может микшировать двухканальный звук в виртуальный объемный звук 5.1. Также в телевизоре используется технология Dolby Atmos.

В некоторых странах LG 8K OLED-телевизор будет продаваться со встроенными помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.

Как сообщает издание The Verge, розничная цена телевизора достигает 50 млн вон (около 42 тыс. долл. США).

Источник: bykvu.com

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