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У Південній Кореї робот на смерть роздавив людину, бо не зміг відрізнити її від коробки з овочами.
40-річний співробітник робототехнічної компанії оглядав робота, адже той напередодні мав проблеми з датчиком. Роботизована рука мала піднімати ящики з перцем і ставити їх на палети, однак сплутала коробку з чоловіком, схопила його і притиснула до конвеєрної стрічки, розчавивши обличчя та груди.
Працівника доправили до лікарні, але згодом він помер.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/39429